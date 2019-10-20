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Son dakika haberleri! Van'da deprem (20 Ekim 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Van'da 4 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Depremin merkez üssünün Muradiye ilçesi olduğu açıklandı.

GÜNDEM 20.10.2019, 13:50 20.10.2019, 13:53
Son dakika haberleri! Van'da deprem (20 Ekim 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Van'da deprem paniği yaşandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre saat 9:53'te  4 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Merkez üssü Muradiye ilçesi olan depremin yerin 9,4 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Muradiye'nin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.

Vatandaşlar, artçı sarsıntışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
 

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

#daprem #muradiye #van
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