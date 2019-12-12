Son dakika haberleri... Vatan Partisi'nden Amerikan Senatosu kararına karşı eylem çağrısı

Amerikan Senatosu, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan kararı oybirliği ile kabul etti.

Vatan Partisi, Amerikan Senatosunun bu kararını protesto etmek ve alınan kararın hükümsüz olduğunu haykırmak için Amerikan Büyükelçiliği önünde kitlesel basın açıklaması düzenliyor.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, "ABD Senatosu'nun sözde 'soykırım' kararına karşı yarın saat 13.00'te ABD Büyükelçiliği önünde buluşuyoruz. Türkiye'yi soykırımcı ilan edip Türk Milletine diz çökertemezsiniz! Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır!" denildi.

Basın açıklamasını Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yapacak.

Tarih : 13 Aralık 2019, Cuma

Saat : 13.00

Yer : Amerikan Büyükelçiliği Karşısı, Çağdaş Sanatlar Merkezi Önü