WhatsApp’ta dolaşan İstanbul depremi ses kayıtlarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama geldi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından WhatsApp’ta "bu gece sabaha karşı 04.00'te deprem olacak" şeklinde ses kayıtları dolaşmaya başladı.



Habertürk canlı yayınına katılan ses kayıtlarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Bunu bilecek insanlar yanınızda. Bir haftaki önceki risk neyse şimdi de öyle. Yapıların sağlamlığı önemli. Birlikte çalışacağız. Bizim kıymetli hocalarımızın araştırmaları ve çalışmaları var." yanıtını verdi.



Fatih Altaylı'nın deprem söylentileri hakkındaki sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:

Bunu bilecek insanlar yanınızda. Bir haftaki önceki risk neyse şimdi de öyle. Yapıların sağlamlığı önemli. Birlikte çalışacağız. Bizim kıymetli hocalarımızın araştırmaları ve çalışmaları var. Yurt dışında çalışmalar var. Birleştireceğiz. Hocamız yanlış anlamasın. Para mı? Çözeriz. Kolay. Camide minare yıkımı oldu. Bir kısım hasarlı binalar var. Değerlendirmeler sürüyor. Metruk binalar var. Çok riskli diye bilinen binalar bu depremde bu hale gelmedi. Çok riskli binalar var. Kartal'daki bina çökmesi, Sarıyer'de tespit ettiğimiz bina. Vatandaşlarımızın sorumluluğu var. Bizim de sorumluluğumuz var. İbadethanelerde bu işi eğitimi haline getirmeliyiz. Deprem uygulaması tatbikatını milletçe yapabilmeliyiz. AVM'de insanlar koşuyor. Minibüs şoförü, otobüs şoförü ne yapacağını bilmeli.



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