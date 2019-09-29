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Son dakika haberleri! Yalova'da deprem oldu (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 09.10'da meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin de 8 kilometre olduğu açıklandı.

Son dakika haberleri! Yalova'da deprem oldu (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova'da, deprem saat 09.10'da meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin de 8 kilometre olduğu açıklandı. 

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #yalova #deprem
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