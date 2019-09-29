Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 09.10'da meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin de 8 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova'da, deprem saat 09.10'da meydana geldi.



Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin de 8 kilometre olduğu açıklandı.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız