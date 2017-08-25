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Son dakika: Hakkari Çukurca'da PKK'dan yol işçilerine saldırı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Üzümlü köyü kırsalında yol yapımında çalışan işçilerin bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi

Son dakika: Hakkari Çukurca'da PKK'dan yol işçilerine saldırı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Üzümlü köyü kırsalında yol yapımında çalışan işçilerin bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet ettiği bir işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çukurca İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Köyü yakınlarında meydana geldi.

Güvenlik yolu çalışmaları sırasında bir grup terörist tarafından iş makinelerinin bulunduğu bölgeye iki roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıya yolda güvenlik önlemi alan askerler anında karşılık verirken, şaraplen parçalarını isabet ettiği bir işçi yaralandı.

Yaralı işçi Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari #çukurca #pkk #saldırı
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