HAKKARİ'de dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu.

HAKKARİ'de dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu.



Dün gece Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu.



Bir süre devam eden çatışma sonrası PKK'lı teröristler, gecenin karanlığından faydalanarak dağlık alana kaçarken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.



Şehit polis memuru için de bugün akşam saatlerinde Hakkari'de tören yapılacak.