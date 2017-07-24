Hakkari'de düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hakkâri ili ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalı arasındaki bölgede taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda bu sabah saat 08.00 sularında 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2'si kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.