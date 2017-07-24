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Son dakika: Hakkari'de 6 terörist öldürüldü!

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Hakkari'de 6 terörist öldürüldü!
Hakkari ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasında kalan bölgede yürütülen  operasyonda 2' si kadın 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede,  23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hakkâri ili ile Şırnak'ın  Beytüşşebap  ilçesi kırsalı arasındaki bölgede taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda bu sabah saat 08.00 sularında 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2'si kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.




Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #şırnak #beytüşşebap
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