Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi.



YOL KAPATILDI



Esendere yolundaki patlamanın ardından Yüksekova'dan bölgeye helikopterlerin gittiği görülürken, Yüksekova-Esendere yolu da trafiğe kapandı.