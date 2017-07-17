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Son dakika: Hakkari Yüksekova'da patlama oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi.

Son dakika: Hakkari Yüksekova'da patlama oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi.

YOL KAPATILDI

Esendere yolundaki patlamanın ardından Yüksekova'dan bölgeye helikopterlerin gittiği görülürken, Yüksekova-Esendere yolu da trafiğe kapandı.

Etiketler; #Hakkari #Yüksekova
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