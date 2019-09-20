Kuvvetli yağış Marmara ve Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer ani sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı peş peşe geldi.



Yapılan uyarılar sonucu yağış Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına aldı.



Uyarıların yapıldığı megakent İstanbul'da ise yağış sabah saatlerinde kendini gösterdi.



Gün boyu devam eden yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafik yağış nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.



Yetkililer, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Uyarıların yapıldığı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerini 2 ile 4 derece altına düşecek.



ulusal.com.tr

