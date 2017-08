Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da tatille ilgili konuşarak, "Bu konu Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Bakanlar Kurulu'na gelirse konu konuşulur. Türkiye için en hayırlısı neyse o karar verilir" dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.



Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:



Bankacılık sisteminin kârlarının çok daha fazla fedakarlık yapabilir bir marjın ellerinde olduğunu görüyoruz. Onun için bu bir ülke meselesidir. Pastayı büyütürsek herkesin kârı artar. Dar bir kredi imkanı hattı sağlamak yerine bunu daha çok geliştirerek, faizleri düşürerek sürümü artırmak...



Uzun vadede, Türkiye'de finansman maliyetlerini aşağı çekmek ve ulaşılma imkanlarını kolaylaştırmamız lazım. Herkes bu anlamda istihdamı artırmanın yanında mı, üretimin yanında mı diye tercihlerini yapsınlar. Gerek TL'de gerek dövizde ihracatçımızın yanında yer aldık.



Eximbank'ın kredi hacmi içinde faiz indirimi olacak, bugün açıklayacağız. Rusya'dan bir baskı gelmesi durumunda karşı önlemleri almak zorunda kalırız. Domatesle ilgili beklentimiz yok.



Yatırımların artması için finasman ucuz olmalı.



Taşımacılıkla ilgili her ne kadar Türk taşımacılara izin verseler de fiyatlar yükselince bir anlam ifade etmiyor. Sebzede de domates sembol oldu. Şunları söyledik "Yasak yasağı doğurur"



Bu baskı yoğun bir şekilde geliyor. Domates dışında da bazı sebzelerde yasakların ve engellerin gelmesi, karşıt önlemleri almamıza sebep oluyor. Olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yasakların olmadığı, rahat olduğu, rahatlığın da her iki ülke için kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Domates ile ilgili bir beklentimiz zaten yoktu. Biz orada fiili olarak Türkiye'den ithal edilecek olan domates, et ve süt ürünleri ile ilgili yasak kelimesini duymak istemiyoruz.



Hassas ürünlerde bazı sezonlarda gümrük vergilerini artırmalarına anlayış sağlarız. Asıl önemli olan hiçbir yasağın olmaması.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da tatille ilgili konuşarak, "Bu konu Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Bakanlar Kurulu'na gelirse konu konuşulur. Türkiye için en hayırlısı neyse o karar verilir" dedi.



ulusal.com.tr