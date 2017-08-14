İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 2 bin 991 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi

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İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 2 bin 991 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi