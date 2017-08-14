Bakanlık az önce açıkladı: 43 terörist...
Bakanlık az önce açıkladı: 43 terörist...
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Dev sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Dev sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 2 bin 991 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 2 bin 991 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi

Etiketler; #içişleri bakanlığı #terörist
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