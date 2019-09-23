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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde terör saldırısı: 2 şehit

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu

Son dakika! Irak'ın kuzeyinde terör saldırısı: 2 şehit

Irak'ın kuzeyinde bugün ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet,  kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #pkk #msb #son dakika haberleri
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