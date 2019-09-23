Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bugün ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.



MSB'nin açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



ulusal.com.tr