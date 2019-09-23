Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) acı haberi, Serik'te yaşayan ailesine verildi. Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün acı haberi Kocaeli’deki ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinde bugün ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.



MSB'nin açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



PİYADE TEĞMEN FİKRET DİNÇER ŞEHİT OLDU



Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) acı haberi, Serik'te yaşayan ailesine verildi.



PİYADE ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ VOLKAN TANTÜRK ŞEHİT OLDU



Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün acı haberi Kocaeli’deki ailesine ulaştı.



ulusal.com.tr