Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsalına düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 21 Ağustos 2017 tarihinde öğle saatlerinde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.



Harekatta iki havan mevzii imha edildi ve 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Öte yandan 21 Ağustos 2017 tarihinde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde icra edilen hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik silahlı insansız hava aracı (İHA) ile icra edilen hava harekâtı sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Operasyon sonrasında bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet dolu şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirildi.



ulusal.com.tr

