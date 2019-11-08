Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Cumartesi günü EKO Dışişleri Bakanları zirvesine katılacağını açıkladı.

Sözcü Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in bu doğrultuda Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen 24. EKO Dışişleri Bakanları zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gideceğini ifade etti.

ulusal.com.tr