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Son dakika: İstanbul'a uyarı: Uzun süreli bir yağış, dışarıda fazla kalmayın (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da bugün gün boyu etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağışın başlamasına 1 saatten az zaman kaldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan, "1 saat sonra İstanbul'da yağış başlar. Uzun süreli bir yağış. Dışarıda fazla kalmayın" uyarısı yaptı

Son dakika: İstanbul'a uyarı: Uzun süreli bir yağış, dışarıda fazla kalmayın (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya'da bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Saat 10.10 itibariyle beklenen şiddetli sağanak yağışın başlamasına 1 saatten az zaman kaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter adresinden, "1 saat sonra İstanbul'da yağış başlar. Uzun süreli bir yağış. Dışarıda fazla kalmayın" uyarısı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #yağış
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