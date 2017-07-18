Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle bir çok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor. Şu anda İstanbul genelinde kelimenin tam anlamıyla sel gidiyor.

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur çok şiddetli bir şekilde etkili olmaya başladı. İstanbul'da şiddetli yağış trafiği de kilitledi çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. İstanbul'da bugün metrekareye 50-60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Gece boyu İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan yağmur sabah saatlerine şiddetini iyice arttırarak kentin tamamını etksini altına aldı. İstanbul şu sıralarda son yılların en yağışlı günlerinden birini geçiriyor.



Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI



İstanbul Valiliği sağanak yağışların ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayaınladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de M1 metro hattında seferlerin Otogar- Kirazlı ve Bakırköy- Havalimanı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.



AVRASYA TÜNELİ KAPANDI



Avrasya Tüneli'nin Anadolu-Avrupa yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süre ile trafiğe kapandı.







İPTALLER ART ARDA GELİYOR



Yoğun yağış nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor. M1 Hafif Metro Hattı'nda da seferler Otogar- Kirazlı ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.



Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bostancı,Yenikapı, Marmara Adası ve Avşa Adası arasındaki deniz otobüsü, Bandırma ve Yenikapı arasındaki hızlı feribot seferlerinin bazıları yapılamadı.



İDO'nun 13.00'teki Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 14.00'teki Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 15.00'teki Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.



YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ



İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri de olumsuz etkilendi. Kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, şiddetli yağışların olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı. İnişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken kalkış yapacak uçaklarda da yoğunluk oluştu.Uçaklarda gecikmeler meydana gelirken iniş ve kalkış pistleri değiştirildi.



AKOM'DAN UYARI GELDİ



AKOM sosyal medya üzerinden vatandaşlara uyarıda bulunarak "İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sel riski ve fırtınaya dikkat! Yağmur ile birlikte hava serinliyor" dedi.



ORMAN BAKANI, GÜN VERDİ



Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "Yağışlar Çarşamba'ya kadar sürecek" dedi. Ayrıca Bakan Eroğlu, "Zaruret olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Küçük arabalarla yollara çıkmasınlar, gidecekleri yerlere mümkünse toplu taşıma araçları ile gitsinler. Herhangi bir işi yoksa evde beklesin, eğer dere kenarında ise gerekirse başka yere taşınsın" uyarısında bulunudu.



"BU BİR AFETTİR"



Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'daki yoğun yağmurlar ilgili, "Bu bir afettir. Şu an ulaşılamayan yer yok. Herhangi bir zarar olursa, zarar ziyan karşılanır." açıklamasını yaptı.



SAAT VERİLDİ



İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini tahmin ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, trafiğe mümkün mertebe özel araçlarıyla çıkmamalarıdır" uyarısında bulundu.



SON 32 YILIN...



İstanbul'a 1 günde son 32 yılın en yüksek yağışı düştü



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İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan yağış ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.



Açıklamada son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü ve yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktığı belirtirken şunlara değinildi;



"İstanbul’da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.



Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.



Yağışlar şu sıralarda şehir merkezinde etkisi azaltırken Karadeniz sahillerinde etkili oluyor.



İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışlaşmalarını sürdürüyor.



Trafikle aksamalar meydana gelirken bazı metro seferler geçici olarak durduruldu.



18.07.2017 10:30 itibariyle raylı sistem hatlarındaki işletme durumu aşağıda yer almaktadır:



M1 hattında Yenikapı – Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor.



Otogar – Kirazlı / Bakırköy- Havalimanı arasında sefer yapılabilmektedir.



T1 hattının tamamında sefer yapılamıyor.



T3 hattının tamamında sefer yapılamıyor.



Eyüp- Pierloti teleferik hattında sefer yapılamıyor.



Taksim İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılmıştır. Diğer girişlerden yolcular istasyona girebilmektedir.



T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yoktur."







İŞTE METEOROLOJİ'DEN GELEN SON UYARILAR



Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde artamaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyıları ve İç Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor



İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 33



Samsun: Parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28



Erzurum: Az bulutlu ve açık 33



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42



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