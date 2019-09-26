Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı. Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." denildi

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