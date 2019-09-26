Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi.
ERDOĞAN DA AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sosyal medyada bir kadın tweet atmış, 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu.' Böyle densizlikler yapanlar da var. Allah'a şükür böyle bir şey söz konusu değil." dedi.
AFAD DA DUYURDU
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." denildi.
ulusal.com.tr
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı. Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." denildi
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.