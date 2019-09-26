TÜBİTAK: Üzüntüyle şahitlik ediyoruz
TÜBİTAK: Üzüntüyle şahitlik ediyoruz
MHP o toplantıyı erteledi
MHP o toplantıyı erteledi
Facebook çöktü!
Facebook çöktü!
Türk Telekom hatları yine kesildi!
Türk Telekom hatları yine kesildi!
banner1119

Son dakika! İstanbul'daki deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme mi oldu? Emniyet açıkladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı. Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." denildi

Son dakika! İstanbul'daki deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme mi oldu? Emniyet açıkladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 

Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi.

ERDOĞAN DA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sosyal medyada bir kadın tweet atmış, 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu.' Böyle densizlikler yapanlar da var. Allah'a şükür böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

AFAD DA DUYURDU

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz şehitler köprüsü
Önceki Haber
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da deprem (26 Eylül 2019 AFAD son depremler)
Sonraki Haber
Ahmet Ercan'dan önemli deprem uyarıları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.