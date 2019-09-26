Turkcell tarafından İstanbul'daki büyük deprem sonrası açıklama yapıldı.
Açıklamada, Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşandığı belirtildi.
Turkcell, hizmet dışı kalan sahasının bulunmadığını açıkladı.
Turkcell tarafından 4.5G ve fiber altyapılarının kesintisiz hizmet verdiği belirtildi.
Açıklamanın sonunda "Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
TÜRK TELEKOM'DA HALA SORUN VAR
Türk Telekom operatöründe deprem olduğu andan itibaren başlayan problem hala devam ediyor.
ulusal.com.tr
Turkcell tarafından yapılan açıklamada "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun." denildi
Turkcell tarafından İstanbul'daki büyük deprem sonrası açıklama yapıldı.