Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, "Keşke haklı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız." dedi

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı.



Görür, şunları belirtti:



"Değerli takipcilerim, geçmiş olsun. Hatırlarsanız dünkü depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim.



Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkiliyebileceğini açıklamıştım.



Keşke haklı çıkmasaydım.



Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir.



Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız.



Evimizde gerekli önlemleri almalıyız.



Sizden ricam herkes bu tweeti retweetlesin.



Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım, sağlıcakla kalın."



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