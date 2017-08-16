Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. AKOM tarafından yapılan uyarıda, "İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu. Yağışlı havanın Cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege' de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



Kuvvetli yağışların sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.



İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.



AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda "İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu. Yağışlı havanın Cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr



