Son dakika... İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları Mramara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Açıklamada, bugün öğleden sonra beklenen yağışların kuvvetli olacağı vurgulandı
GÜNDEM 30.11.2019, 12:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları Mramara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Bugün (30.11.2019 Cumartesi) öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."
Kuvvetli yağış hadisesinin beklendiği belirtilen açıklamada başlama ve bitiş zamanı olarak "30.11.2019 15:00-30.11.2019 21:00" gösterildi.
ulusal.com.tr
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