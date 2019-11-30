Son dakika... İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları Mramara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Bugün (30.11.2019 Cumartesi) öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

Kuvvetli yağış hadisesinin beklendiği belirtilen açıklamada başlama ve bitiş zamanı olarak "30.11.2019 15:00-30.11.2019 21:00" gösterildi.

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