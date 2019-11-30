banner1199

banner1197

Son dakika... İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları Mramara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Açıklamada, bugün öğleden sonra beklenen yağışların kuvvetli olacağı vurgulandı

GÜNDEM 30.11.2019, 12:10
Son dakika... İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları Mramara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. 

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Bugün (30.11.2019 Cumartesi) öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

Kuvvetli yağış hadisesinin beklendiği belirtilen açıklamada başlama ve bitiş zamanı olarak "30.11.2019 15:00-30.11.2019 21:00" gösterildi.

ulusal.com.tr

#istanbul #meteoroloji #istanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Yorumlar (0)
19°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P