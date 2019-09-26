İstanbul'da deprem oldu.
AFAD'ın son dakika verilerine göre, deprem saat 10.32'de meydana geldi.
Deprem, yerin 7.78 kilometre derinliğinde oldu.
3.6 büyüklüğündeki depremin, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.
İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA
Silivri'de saat 12.00'de yerin 10.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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AFAD'ın son dakika verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı. Silivri'de saat 12.00'de yerin 10.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da deprem oldu.