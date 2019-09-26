AFAD'ın son dakika verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı. Silivri'de saat 12.00'de yerin 10.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

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