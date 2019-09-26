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SON DAKİKA! İstanbul Silivri'de bir deprem daha oldu (26 Eylül 2019 Perşembe AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

AFAD'ın son dakika verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı. Silivri'de saat 12.00'de yerin 10.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

SON DAKİKA! İstanbul Silivri'de bir deprem daha oldu (26 Eylül 2019 Perşembe AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

İstanbul'da deprem oldu.

AFAD'ın son dakika verilerine göre, deprem saat 10.32'de meydana geldi.

Deprem, yerin 7.78 kilometre derinliğinde oldu.

3.6 büyüklüğündeki depremin, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA 

Silivri'de saat 12.00'de yerin 10.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #istanbul #deprem #esenyurt #son dakika haberleri
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