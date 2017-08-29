İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şen, "İlk yağışın ardından 2 bulut kütlesi daha Trakya üzerinden İstanbul'a doğru geliyor. Tekrar Küçükçekmece, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe ve Kartal ilçelerine yağış bırakacak. Sel ve su baskınlarına neden olabilir. Metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebilir. Dikkatli olmak lazım. Gelen bulut, pilotların 'Charlie Brown' (CB) olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü. İstanbul'da yağış bırakan bulut ise yaklaşık 15 kilometre kalınlığında ve yaklaşık 6 kilometre genişliğinde bir bulut. Bulut kütlesinin kendi içinde çok kuvvetli hareketleri var" dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, etkili olan yağışa ilişkin, ilk yağışın ardından 2 bulut kütlesinin daha Trakya üzerinden İstanbul'a doğru geldiğini belirterek "Gelen bulut, pilotların 'Charlie Brown' (CB) olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü." dedi.



Şen, İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağış ve fırtınaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın aralıklarla devam edeceğini söyledi. Deniz üzerinde etkili olan bulutun İstanbul'a doğru gelmeye devam ettiğini anlatan Şen, "Gelen bulut, pilotların 'Charlie Brown' (CB) olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü. İstanbul'da yağış bırakan bulut ise yaklaşık 15 kilometre kalınlığında ve yaklaşık 6 kilometre genişliğinde bir bulut. Bulut kütlesinin kendi içinde çok kuvvetli hareketleri var. O yüzden pilotlar bu tür bulutu görünce bu bulutlara yaklaşmaz. Çünkü bulut kütlesinin kendi içindeki hareketler küçük uçakların kanatlarını kırabiliyor." diye konuştu.



Metrekareye 50 kilograma kadar yağış



Bu bulut türünün bıraktığı yağmur damlalarının normal damlalardan en az 5 kat daha büyük olduğunu ve bu büyüklüğün sel ve su baskınlarına sebep olduğunu ifade eden Şen, "İlk yağışın ardından 2 bulut kütlesi daha Trakya üzerinden İstanbul'a doğru geliyor. Tekrar Küçükçekmece, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe ve Kartal ilçelerine yağış bırakacak. Sel ve su baskınlarına neden olabilir. Metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebilir. Dikkatli olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Yağışın gece boyunca aralıklarla devam edeceğini aktaran Şen, sabah saatlerinden itibaren ise yağışın etkisini yitireceğini kaydetti.