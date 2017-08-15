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Son dakika: İşte kuvvetli yağışın başlayacağı saat (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da yarın etkili şekilde olması öngörülen kuvvetli yağış, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak. Bu arada kentte bugün saat 12.15 sıralarında hafif şekilde yağmur yağdı

Son dakika: İşte kuvvetli yağışın başlayacağı saat (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu kentte, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor.

İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak. Bu arada kentte bugün saat 12.15 sıralarında hafif şekilde yağmur yağdı.

Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek.

Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #yağış #sağanak
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