İzmir'de terör örgütü IŞİD mensubu 21 kişi gözaltına alındı, 5 kişi aranıyor

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesi saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü IŞİD mensubu 21 kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, operasyonda 5 kişinin arandığı belirtildi.



Operasyon sürüyor.



ulusal.com.tr