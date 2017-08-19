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Son dakika: Jandarma ve Donanma komutanları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanlığı görevine Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı

Son dakika: Jandarma ve Donanma komutanları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı.

Donanma Komutanlığı görevine Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı.

Etiketler; #jandarma #arif çetin
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