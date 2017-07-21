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Bass gidiyor

Son dakika: Kandilli'den yeni açıklama

Kandilli Rasathanesi Ege'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremin büyüklüğü 6.6 olarak ölçüldü. 160 artçı sarsıntı oldu, en büyüğü 4.8... 80 yaralı var, can kaybı yok. Kıyıdan 100 metreye içeriye kadar su geldi. Tsunami 13 cn olarak kaydedildi" bilgilerine yer verdiler...

Son dakika: Kandilli'den yeni açıklama
Kandilli Rasathanesi Ege'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremin büyüklüğü 6.6 olarak ölçüldü. 160 artçı sarsıntı oldu, en büyüğü 4.8... 80 yaralı var, can kaybı yok. Kıyıdan 100 metreye içeriye kadar su geldi. Tsunami 13 cn olarak kaydedildi" bilgilerine yer verdiler...
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