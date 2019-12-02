Son dakika kar yağışı haberleri! Marmara'ya karın düşeceği tarih belli oldu
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, Marmara bölgesine kar yağışının etkili olacağı tarihi açıkladı. Şen, çarşamba günü ikinci soğuk dalgasının geleceğini belirterek Marmara'da yüksek kesimlere kar düşeceğini ifade etti
GÜNDEM 02.12.2019, 10:23
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şen, çarşamba günü Marmara bölgesine karın düşeceğini aktardı.
Orhan Şen, şunları belirtti:
"Çarşamba 2. soğuk dalgası 1 gün Paltolar hazır Marmarada yüksekler (Uludağ-Kartepe) KAR alır.
Diğer yerler yağmur Mevsimin ilk soğuklarında genellikle üşütülür hastalanılır ÜŞÜTMEYİN.
Rüzgara karşı yürümeyin Başınızı kapalı tutun İnsan başından ısı kaybeder Ayaklardan soğuk alır.
Bu dediklerim Karadeniz iç ve İç anadolu içinde geçerli Ankara KKY."
ulusal.com.tr
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