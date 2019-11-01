Son dakika kar yağışı haberleri! Meteoroloji kar yağışı beklenilen yerleri açıkladı! İşte son hava durumu tahminleri

Doğu Karadeniz bölgemizin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki iller için önemli kar yağışı uyarısı geldi.

Uyarıda bu gece ve yarın sabah saatlerine dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Etkili olması beklenilen kar yağışının yerlerde örtü yapabileceği aktarıldı.

Öte yandan dikkatli ve tedbirli olmakta fayda olduğu uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz Kıyı kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı ilçeleri) beklenen yağışların genellikle çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Rize il geneli, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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