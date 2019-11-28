Son dakika kar yağışı haberleri! Meteorolojiden art arda kar yağışı ve soğuk hava uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması ve ülkenin genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gece saatlerine kadar aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar, Tunceli'de ise yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars ile Iğdır'da 2, Ardahan'da 1, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Tunceli ile Erzincan'da ise 4 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Erzincan'da 9, Iğdır'da 7, Ağrı'da 6, Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kent merkezlerinde kar kalınlığı Kars'ta 2, Erzurum ile Ağrı'da 1 santimetre ölçüldü.

Van'da gece etkili olan kar nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve yüksek yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Bahçesaray'da 4, Çatak'ta 3 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar ve tipiden dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Başkale ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 20, ilçe merkezinde de 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Muş'ta da gece başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentteki 2 bin 490 rakımlı Çavuş Tepe'de yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars ve Ardahan beyaza büründü.

Erzurum'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Kent merkezinde karla karışık yağmur görüldü, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için gece boyunca çalışma yaptı.

Ağrı'da, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Okula gitmek için sabah evden çıkan öğrenci ve vatandaşlar, kara hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki çocuklar da kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi.

Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla araçlar, ağaçlar ve çatıların karla kaplandığı ilçede, mahalle ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Beyaz örtü yüzünden sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan bazı besiciler, kışı geçirmek üzere koyun sürülerini kamyonlara yükleyip çevre il ve ilçelerdeki kışlaklara götürmeye başladı.

Öte yandan Ovacık Belediyesi, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kars Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de şehirler arası yollarda çalışma yaptı.

Sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler de kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlar, evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Çocuklar da kardan adam yapıp kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Göle ilçe merkezinin yanı sıra, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarının yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kent genelinde ulaşımın sorunsuz sağlandığı bildirildi.