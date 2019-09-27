Terör örgütü PKK'ya Kıran operasyonu darbesi indiriliyor. Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı. Kıran-4 operasyonunda 1125 personel, 75 operasyonel tim görevl alıyor. Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi

Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.

Kıran operasyonlarının 4'üncüsü başladı. Kıran-4 operasyonu Kars-Ağrı-Iğdır hattında yapılıyor. Operasyonda, bin 125 personel, 75 operasyonel timi görev alıyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının izdüşümü olarak, yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da BTÖ’nün;



a. Kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek,



b. Hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek,



c. Terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek,



ç. Teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 17 Ağustos 2019 tarihinden itibaren büyük çaplı “KIRAN” Operasyonları başlatılmıştır.



2. Bu kapsamda;



a. KIRAN-1 Operasyonu; Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari-Van-Şırnak ara hattında,



b. KIRAN-2 Operasyonu; 27 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında,



c. KIRAN-3 Operasyonu; 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlayan operasyonların icrasına devam edilmektedir.



ç. KIRAN-4 Operasyonu; Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül 2019 tarihinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılmıştılmıştır.



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KIRAN-1 , KIRAN- 2 OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR



3. İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen;



a. KIRAN-1 Operasyonu kapsamında; 24 Eylül 2019 tarhinde Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte Toplam (18) terörist etkisiz hale getirilmiş, (6) işbirlikçi yakalanmış, (45) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, (5) adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, (1) adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, (1) adet M-16 Piyade Tüfeği, (4) adet Makinalı Tüfek, (5) adet RPG-7 Roketatar, (4) adet AT-4 Tanksavar Füzesi, (15) adet El Bombası, (8.580) adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, (7) adet EYP, (15.5) kg. Patlayıcı Madde, (20) kg. Uyuşturucu Madde (Eroin), çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



b. KIRAN-2 Operasyonu kapsamında; (9) terörist etkisiz hale getirilmiş, (2) terörist teslim olmuş, (2) işbirlikçi yakalanmış, (7) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, (2) adet Metis M-1 Füze Ateşleyicisi, (1) adet M-16 Piyade Tüfeği, (2) adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, (6) adet RPG-7 roketatar, (2) adet Biksi Makinalı Tüfeği, (7) adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, (1) adet TB-6 Tamburalı Bombaatar, (7) adet Tabanca, (45) adet El Bombası, (17) kg. Plastik Patlayıcı, (2) adet EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



KIRAN -1, KIRAN-2 DEVAM EDERKEN KIRAN-3 OPERASYONU DA BAŞLADI



KIRAN-3 Operasyonu; 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlamıştır.



Operasyon kapsamında,



Herekol Bölgesinde 22 Eylül 2019 tarihinde (7),



Bestler Dereler Bölgesinde 23 Eylül 2019 tarihinde (9),



İdil Bölgesinde (Bagok uzantısı) 25 Eylül 2019 tarihinde (3) olmak üzere, olmak üzere, aralarında İçişleri Bakanlığınca Gri Kategoride aranan Koçer (K) Orhan İNCE ve Canda KIÇİ (K) Kader MALGOZ’unda bulunduğu toplam (16) terörist hava destekli karadan yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, (6) mağara, barınak, sığınak ve (4) EYP imha edilmiştir.



Bahse konu operasyonda; 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 Güvenlik Korucu timiyle birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev almaktadır.



KIRAN-4 OPERASYONU



KIRAN-4 Operasyonu kapsamında;



Kars-Ağrı-Iğdır İlleri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde (1) adet EYP ele geçirilmiştir.



Bahse konu operasyonda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil 1125 personel, 75 operasyonel tim görev almaktadır.



4. 17 Ağustos 2019 tarihinde icrasına başlanılan KIRAN operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (48) terörist etkisiz hale getirilmiş, (58) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silahmühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



KIRAN Operasyonları Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde genişleyerek devam edecektir."



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