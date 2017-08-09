Saat 23:14'te Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 14 km derinliğinde meydana geldi

Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre,, Saat 23:14'te Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi







Ayrıntılar gelecek...

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