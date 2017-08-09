Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi! Durumu ciddi
Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi! Durumu ciddi
Ankara'da silahlar çekildi: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Ankara'da silahlar çekildi: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi

Son Dakika: Manisa'da deprem ( Son Depremler)

Saat 23:14'te Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 14 km derinliğinde meydana geldi

Son Dakika: Manisa'da deprem ( Son Depremler)

Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre,, Saat 23:14'te Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi



Ayrıntılar gelecek...
ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #Manisa #deprem #son depremler
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul İtfaiyesi'nin başarısı
Sonraki Haber
Son Dakika: Manisa'da deprem ( Son Depremler)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.