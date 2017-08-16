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Son dakika: Marmara Denizi'nde deprem (İstanbul'da da hissedildi mi? - Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.39'da Marmara Denizi'nde yerin 1,6 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Marmara Denizi'nde deprem (İstanbul'da da hissedildi mi? - Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Verilere göre, deprem saat 11.39'da oldu.

Yerin 1,6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı.

Öte yandan depremin İstanbul'da hissedilip hissedilmediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara #kandilli #deprem
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