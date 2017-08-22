Hükümet ve Memur-Sen'in zam konusunda anlaştığı bildirildi.
Yapılan anlaşmaya göre 2018 için yüzde 4+3,5 oranında 2019 yılı için ise yüzde 4+5 ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Memur zammında uzlaşma sağlandığı ve bugün saat 11.00'da imzaların atılacağı öğrenildi.
ulusal.com.tr
Hükümet ve Memur-Sen'in zam konusunda anlaştığı bildirildi.2018'de memur zam oranı %4 + %3,5 ve 2019'da %4 + %5 olacak.
Hükümet ve Memur-Sen'in zam konusunda anlaştığı bildirildi.
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