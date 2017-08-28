Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren yıldız / poyraz fırtınası beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren yıldız / poyraz fırtınası beklendiğini duyurdu.



Rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Marmara Denizi'nde yarın (29.08.2017 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü (30.08.2017) ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.



ulusal.com.tr