Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AKOM DA UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da uyarıda bulundu.
AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Perşembe gününe kadar kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor." denildi.
Bölgelerde hava durumu şu şekilde:
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de öğleden sonra fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m orta ve güneyi 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), orta kesimleri 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da uyarıda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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