Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, son günlerde MHP ile ilgili sosyal medya ve basında yer alan istifa iddiaları ile ilgili iddialara cevap vererek, "250 istifa, 300 istifa gibi asılsız mesnetsiz haberlerle kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu sayıda elimize ulaşan bir istifa söz konusu olmadığı gibi bahsi geçen yerlerdeki müstafilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir" dedi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar, bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükataman, yazılı açıklamasında, son günlerde bazı çevreler tarafından, "Gölcük ilçe teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti." şeklinde asılsız haberlerin yayıldığını belirtti.



Söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını ve istifa edenlerin sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğuna vurgu yapan Büyükataman, "Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde istifa etmeleri nezdimizde hiçbir anlam ifade etmez." ifadesini kullandı.



Yapılan bütün yorumların, uygulanan algı yönetimi metotlarının arkasında kirli bir hesabın yattığını bildiren Büyükataman, MHP'nin tüm bunlara rağmen, Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son kalesi olduğunu kaydetti.



Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar, bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır." açıklamasını yaptı.

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