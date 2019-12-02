Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından NATO ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO'nun Türkiye'nin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüt olduğu vurgulandı.

NATO'nun hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini koruduğu ifade eden açıklamada "Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir" ifadeleri yer aldı.

NATO güvenlik planlarını veto konusuna dair güvenlik kaynakları tarafından ise prosedürün normal işlediği bildirilerek "Türkiye şantaj yapıyor" ifadesinin kabul edilebilir olmadığı aktarıldı.

Güvenlik kaynakları tarafından "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir" denildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada "TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır" bilgisi paylaşıldı.