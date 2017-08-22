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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK'daki atamalara ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "7 general ve amiral atamalar öncesi emeklilik istedi. Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisi yok." denildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK'daki atamalara ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 general ve amiral atamalar öncesi emeklilik istedi. Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisi yok." denildi

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #tsk #atama
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