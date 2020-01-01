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Son dakika MPİ haberleri... 2020 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste! Büyük ikramiye çıkan numara belli oldu! 80 milyon TL hangi illere çıktı? İşte o numaralar...

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı. 2020 Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye hangi illere çıktı. 80 Milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı bilet de belli oldu.

GÜNDEM 01.01.2020, 14:33 01.01.2020, 14:33
Son dakika MPİ haberleri... 2020 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste! Büyük ikramiye çıkan numara belli oldu! 80 milyon TL hangi illere çıktı? İşte o numaralar...

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları tam listesi  2020 yılbaşı çekilişinin ardından belli oldu.

İşte, Milli Piyango sonuçları tam listesi:

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490                                                                                                               

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216                                                                                                               

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580               3323655               4846075               4970823               6437337               6728347               7635511                9383550

3038866               4812895                                                                                               

Tam Rakam (7) (100.000,00)

0057454               1457718               2490474               3358473               4892302               5366912               6406563                7809550

0402010               2053097               2498252               3501606               4968361               5455054               6784537                8236900

0517973               2212063               2785144               4223193               5010173               5560584               7393060                9764331

1417952               2444315               2912476               4872782               5201009               6084038                               

Tam Rakam (7) (10.000,00)

0359316               1491666               2598517               3683500               4886105               5966209               7172809                8465049

0366813               1498185               2725711               3723821               5089741               6059783               7223561                8844823

0411974               1556701               2822171               3790013               5204150               6174252               7317780                8878725

0428327               1588586               2933382               3891167               5219781               6530094               7354829                8906625

0623026               1709269               2951631               4089963               5352565               6530843               7498857                8999442

0820675               1849486               2956474               4148421               5391778               6547409               7528151                9031031

0830047               2001939               3103959               4231432               5453569               6564846               7552836                9053071

1027170               2056433               3158909               4255143               5477231               6566851               7716226                9234463

1164025               2097502               3335325               4350063               5508432               6619774               8325015                9593374

1173252               2375476               3345696               4449468               5706818               6651826               8380153                9709630

1190473               2490340               3407956               4479109               5728310               6908590               8398835                9959762

1252116               2517904               3541372               4728608               5919088               6969248               8432958                9960739

1411026               2534088               3654121               4730858                                                               

Tam Rakam (7) (5.000,00)

0100031               1442371               2836385               3821323               5102365               6387322               7471486                8444110

0138218               1509015               2865486               3835016               5103698               6446184               7485653                8546626

0159570               1625944               2869082               3860586               5206194               6458527               7508221                8636279

0308085               1761510               2876942               3909019               5229935               6531882               7538077                8742261

0311568               1824405               2939501               4012098               5244019               6560170               7607670                8755195

0427369               1829264               2988825               4030392               5369877               6796006               7622402                8768657

0470569               1883337               3033006               4127613               5389884               6812665               7635068                9055215

0505333               1932421               3068130               4136190               5453499               6825026               7685008                9093425

0563464               1995437               3162219               4159970               5481823               6919171               7782355                9114083

0631528               2074203               3183291               4244946               5498905               6935842               7816068                9115982

0738245               2252723               3242225               4317150               5526315               6957237               7835783                9125677

0740130               2269565               3279824               4362749               5579627               6992847               7883310                9155876

0750261               2289891               3311548               4399238               5770365               7026436               7955316                9214743

0761600               2399720               3320357               4468627               5933495               7034984               8031476                9343346

0772226               2442163               3326169               4512434               5994950               7103254               8056003                9346038

0776232               2447797               3326299               4543642               6030530               7143607               8076964                9353165

0872689               2474095               3413404               4588747               6063325               7153290               8101520                9413153

1105044               2533524               3552247               4638914               6117188               7184690               8139954                9555343

1130333               2556076               3592674               4660798               6128665               7226487               8173182                9586570

1137768               2584509               3710731               4679415               6178414               7268179               8275762                9612724

1189791               2610585               3732023               4693899               6203754               7271006               8324004                9617419

Videoyu Oynat

1247335               2694146               3738796               4771717               6216574               7294943               8335017                9690545

1284375               2704833               3754391               4848366               6332897               7320368               8390343                9822567

1427572               2808222               3761123               4972824               6373482               7357403               8407011                9823329

1435070               2808903               3801714               5067166               6377398               7445134               8431835                9924547

Son 6 Rakam (1.000,00)

039817  142288  328590  439153  547563  641916  711926  924564

058652  159559  346176  458115  550189  664216  755123  951138

067927  219067  347622  473164  559613  671538  820866  967662

071444  222092  383595  499015  562327  673826  858002  968943

075634  279908  385008  500433  575686  686240  874410  976469

096037  310009  400317  523647  619730  703769  898225  978961

102262  328462                                                                                  

Son 5 Rakam (400,00)

00502    13383    26645    40644    46496    62219    75346    84981

01490    13412    28129    41839    49439    62738    76342    85036

04729    18014    31554    41917    52412    63229    77758    85993

06367    18045    31779    42910    53983    64796    77802    87065

06828    18102    32057    43402    54203    67600    78154    89862

07258    18508    33199    43837    55511    69103    78564    92296

08018    18682    34412    43979    56427    69376    78618    92995

08121    19738    34594    44124    56518    71372    79227    93585

08439    20852    37607    44442    57636    71560    80624    93876

09351    22180    37725    44531    58947    73267    82995    96184

11683    24120    38354    45561    59308    73531    84089    98760

11717    25719    40215    45817    60855    73888    84739    99485

12536    25892    40358    46134                                                    

Son 4 Rakam (300,00)

0247      1342      2647       3900      5483      6203      6793      8317

0804      1408      2703       4447      5743      6533      6968      9343

0965      1488      2818       4524      5848      6534      7040      9404

1238      1667      2943       4623      5877      6666      7411      9522

1269      2298      3796       4962      6166      6780      7691      9773

Son 3 Rakam (200,00)

025         095         178         352         468         650         779         905

045         127         291         405         608         662         854         950

063         140         307         451                                                         

Son 2 Rakam (160,00)

01           09           45           48           69           83           96          

Amorti (80,00)

4             8                                                                                             

Teselli (80.000,00)

0358490               1348490               1357490               1358430               1358493               1358690               1398490                3358490

1058490               1350490               1358090               1358440               1358494               1358790               1458490                4358490

1158490               1351490               1358190               1358450               1358495               1358890               1558490                5358490

1258490               1352490               1358290               1358460               1358496               1358990               1658490                6358490

1308490               1353490               1358390               1358470               1358497               1359490               1758490                7358490

1318490               1354490               1358400               1358480               1358498               1368490               1858490                8358490

1328490               1355490               1358410               1358491               1358499               1378490               1958490                9358490

1338490               1356490               1358420               1358492               1358590               1388490               2358490



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