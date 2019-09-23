Suruç'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Suruç'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
banner1119

Son dakika! MSB: İki F-16 2 saat Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." açıklaması yaptı

Son dakika! MSB: İki F-16 2 saat Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." açıklaması yaptı

Etiketler; #msb #Milli Savunma Bakanlığı #suriye
Önceki Haber
İyi Partili Lütfü Türkkan, Devlet Bahçeli'ye acil şifalar diledi: Dualarımız onunla
Sonraki Haber
Son dakika! MSB: İki F-16 2 saat Suriye hava sahasında uçtu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.