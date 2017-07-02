Samsun'da Müftülük binasına giren ve yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak etrafa saldıran kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü hizmet binasına, görevlilerin temizlik yaptığı sırada giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, binada bulunan yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak personele saldırdı. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.



Etrafa zarar veren, tekbir ve kelime-i şehadet getiren baltalı saldırganı polis ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine, olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile Samsun Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri, saldırganın çıktığı kattan aşağı atlama ihtimaline karşılık branda açtı.



Binaya giren özel harekat polisleri, yerini tespit ettikleri saldırganı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan saldırganın binadan çıkarılışı sırasında, etrafta toplanan tepkili kalabalığı polis uzaklaştırmaya çalıştı.