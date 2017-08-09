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Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem

Son dakika: Muğla Bodrum'da 3,8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 12.25'te 3,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Muğla Bodrum'da 3,8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.

Verilere göre deprem saat 12.25'te meydana geldi.

Yerin 6,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'ndeki deprem 3,7 büyüklüğünde oldu.

Yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarılan deprem ilçede kısmen hissedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem
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