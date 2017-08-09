Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 12.25'te 3,8 büyüklüğünde deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.



Verilere göre deprem saat 12.25'te meydana geldi.



Yerin 6,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu aktarıldı.



KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ



Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'ndeki deprem 3,7 büyüklüğünde oldu.



Yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarılan deprem ilçede kısmen hissedildi.



ulusal.com.tr