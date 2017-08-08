Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10.42'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde meydana geldi

Muğla'non Bodrum ilçesinde saat 10.42'de yerin 1,6 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine deprem oldu.



Deprem saat 10.42'de meydana geldi.



Büyüklüğünün 5,3 olarak açıklandığı deprem yerin 1,6 kilometre derinliğinde oldu.



AFAD'DAN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 'Ege'de oldu.



AFAD verilerine göre, deprem 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.



Deprem için yer derinliğinin de 9 kilometre olduğu açıklandı.



Büyük depremin Aydın ve birçok ilde hissedildiği öğrenildi.



BİR DEPREM DAHA



Saat 10.46'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr