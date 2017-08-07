Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08.18'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Bodrum'da saat 08.44'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine deprem oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, depremin saat 08.18'de meydana geldi.



Yerin 5,2 kilometre derinliğinde olduğu aktarılan depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı.



AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise deprem 4,6 büyüklüğünde meydana geldi.



İKİNCİ DEPREM



AFAD verilerine göre, Bodrum'da saat 08.44'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.



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