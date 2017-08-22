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Son dakika: Muğla Bodrum ve Milas'ta depremler (22 Ağustos son depremler)

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde halkta panik yaratan depremler olmaya devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, "Bodrum ve dolayında ben herhangi bir tehlike görmüyorum" dedi

Son dakika: Muğla Bodrum ve Milas'ta depremler (22 Ağustos son depremler)

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde korkutan depremler sürüyor.

Çeşitli büyüklüklerde olan depremlerle ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, "Bodrum ve dolayında ben herhangi bir tehlike görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Perinçek, "Bodrum ve dolayında ben herhangi bir tehlike görmüyorum. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ama bence an itibarıyla Bodrum ülkemizin belkide en tehlikesiz bölgesi. Faylar üzerinde biriken enerji önemli oranda boşaldı ve boşalmaya devam ediyor. Artçıların en az bir ay daha süreceğini düşünüyorum, 4.5 büyüklük dolayındaki artçılar bizim için sürpriz olmayacak" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #milas #bodrum #deprem
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