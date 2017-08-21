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Son dakika: Muğla Milas ve Bodrum'da deprem (21 Ağustos son depremler)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki depremlerle ilgili son durumu paylaştı. Perinçek, "Bodrum ve dolayında ben herhangi bir tehlike görmüyorum. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ama bence an itibarıyla Bodrum ülkemizin belkide en tehlikesiz bölgesi. Faylar üzerinde biriken enerji önemli oranda boşaldı ve boşalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Bodrum'da saat 13.43'de yerin 3,9 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Muğla Milas ve Bodrum'da deprem (21 Ağustos son depremler)

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde günlerdir çeşitli büyüküklerde depremler sürüyor. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bodrum'da saat 13.43'de yerin 3,9 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, Bodrum'daki son durumlara dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, "Artçıların en az bir ay daha süreceğini düşünüyorum, 4.5 büyüklük dolayındaki artçılar bizim için sürpriz olmayacak" dedi.

Açıklama şu şekilde:

Bodrum ve dolayında ben herhangi bir tehlike görmüyorum. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ama bence an itibarıyla Bodrum ülkemizin belkide en tehlikesiz bölgesi. Faylar üzerinde biriken enerji önemli oranda boşaldı ve boşalmaya devam ediyor. Artçıların en az bir ay daha süreceğini düşünüyorum, 4.5 büyüklük dolayındaki artçılar bizim için sürpriz olmayacak

ulusal.com.tr

Etiketler; #jeoloji #doğan perinçek #deprem #bodrum #milas #muğla
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