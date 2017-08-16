Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde olan depremler halkı korkutmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından günlerce Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen depremler, çevre illerden de hissedilmesi panik yaratıyor
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki depremler sürüyor.
Depremler kentte panik yaratmaya devam ediyor.
Büyük depremin ardından günlerdir süren çeşitli büyüklüklerdeki yüzlerce deprem nedeniyle halk korku ve panik halinde yaşıyor.
ulusal.com.tr
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde olan depremler halkı korkutmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından günlerce Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen depremler, çevre illerden de hissedilmesi panik yaratıyor
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde olan depremler halkı korkutmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından günlerce Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen depremler, çevre illerden de hissedilmesi panik yaratıyor
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