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Son dakika: Muğla Milas ve Bodrum'da depremler (16 Ağustos Çarşamba son depremler)

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde olan depremler halkı korkutmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından günlerce Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen depremler, çevre illerden de hissedilmesi panik yaratıyor

Son dakika: Muğla Milas ve Bodrum'da depremler (16 Ağustos Çarşamba son depremler)

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde olan depremler halkı korkutmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından günlerce Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen depremler, çevre illerden de hissedilmesi panik yaratıyor

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki depremler sürüyor.

Depremler kentte panik yaratmaya devam ediyor.

Büyük depremin ardından günlerdir süren çeşitli büyüklüklerdeki yüzlerce deprem nedeniyle halk korku ve panik halinde yaşıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #milas #bodrum #deprem
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