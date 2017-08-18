Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde art arda depremler oluyor. Depremler ilçede panik ve korkuya neden oluyor

0 0 0 0

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor.



Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde depremler sürüyor.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 06.46'da Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremler sürerken, Kahramanmaraş'ta da bugün deprem oldu.



Günlerdir çeşitli büyüklüklerde süren depremler Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde paniğe sebep olmaya devam ediyor.



ulusal.com.tr